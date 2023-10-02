Киевское метро меняет интервалы движения поездов: график

В метро Киева с понедельника, 2 октября, интервалы движения поездов будут уменьшены в часы пик, и между ними.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Так, средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 02:30 – 03:00 минту, в межпиковое время ожидания поезда – 05:00 – 05:30 мин.

Интервалы в выходные дни остаются без изменений, поезд будет прибывать каждые 6-7 минут.

"Изменения в графике движения поездов позволят обеспечить более комфортную поездку для пассажиров, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные – более 500 тысяч", — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что при объявлении сигнала "воздушная тревога" движение поездов по-прежнему будет осуществляться только на подземных участках, а на наземном – будет приостанавливаться.

Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно.

Напомним, в Киеве нашли клуб, работающий в комендантский час.

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