Киевский судья не задекларировал дом более чем за 30 млн грн, в котором "периодически бывает" – расследование

Глава Северного апелляционного хозяйственного суда Киева Олег Хрипун не задекларировал дом в коттеджном городке "Витаград" в Киевской области, в селе Ходосовка, в котором, по его же словам, он периодически "бывает".

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Как рассказали журналисты, в декларации судьи Олега Хрипуна за 2023 год не указано, что у него есть собственное жилье. Впрочем, он владеет земельным участком в Чистополье, а также указана аренда дома в Подгорцах.

Однако журналисты Bihus.Info заметили, что автомобиль, которым пользуется судья, утром выезжает из дорогого коттеджного городка "Витаград", что под Киевом. Стоимость домов там стартует от 18 миллионов гривен.

Один из домов в коттеджном городке "Витаград" в селе Ходосовка, Киевской области

У бывшей тещи Хрипуна здесь есть недвижимость – земельный участок, на котором расположено двухэтажный дом на почти 300 квадратов с собственным бассейном на территории. В соцсетях застройщика сказано, что цена такого коттеджа – 870 тысяч долларов, то есть более 34 миллионов гривен.

В доме проживает бывшая супруга судьи, с которой он развелся в 2014 году. Хрипун говорит, что якобы не пользуется этой недвижимостью постоянно, а периодически посещает бывшую жену, так что и "бывает здесь". Следовательно настаивает, что не знает как и для чего декларировать это имущество.

Напомним, киевский прокурор поселился в коттеджном городке, где дома стоят от 18 миллионов (видео).

Читайте также ведущие новости дня: