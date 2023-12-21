Киевский метрополитен отказался покупать у украинского производителя поезда со сквозными проходами

Такое решение в метрополитене объясняют тем, что Крюковский вагоностроительный завод, якобы, не выполнил требования, установленные тендерной документацией на закупку.

Киевский метрополитен отменил решение о закупке поездов со сквозными проходами и инклюзивными местами, которые должен был изготовить Крюковский вагоностроительный завод.

Как пишет LIGA.net, об этом сообщил заместитель начальника метро Дмитрий Пинчук.

Такое решение Пинчук объяснил тем, что Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) якобы не выполнил требования, установленные тендерной документацией на закупку.

Таким образом процедура закупки продолжается в соответствии с условиями, определенными правилами Европейского банка реконструкции и развития.

КВСЗ уже обжалует решение Киевского метрополитена в Хозяйственном суде Киева и требует вернуть контракт.

По информации издания, метрополитен намерен реагировать на иск "в соответствии с действующим законодательством Украины".

Ранее сообщалось, что в киевском метро появятся бесшумные поезда со сквозными вагонами.

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