Киевский маршрутщик вляпался в неприятную ситуацию: его заметили за странным занятием прямо за рулем (видео)

Киевский маршрутщик вляпался в неприятную ситуацию: его заметили за странным занятием прямо за рулем (видео)

721 маршрутка курсирует от станции метро "Святошин" до города Вишневое.

Очередной киевский маршрутщик привлек внимание своим поведением во время вождения автобуса. Пассажиры заметили водителя за игрой на мобильном телефоне прямо за рулем.

Видео с места опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"В целом, для тех, кто пользуется таким видом транспорта, как маршрутки, не удивить тем, что водители постоянно пользуются мобильным телефоном. Но в этом случае ситуация уникальная — водитель маршрутки №721 за рулем не просто клацает телефон, звонит или смотрит видео — этот уникум играет в игру (PUBG)", — говорится в сообщении.

На видео видно, что водитель играет на телефоне за рулем без защитной маски. Даже эти правила маршрутщику удалось нарушить.

Следует отметить, что 721 маршрутка курсирует от станции метро "Святошин" до города Вишневое.

Напомним, в одной из маршруток Киева №507, курсирующей от Южного вокзала до Музея народной архитектуры и быта "Пирогово", на пассажиров во время дождя с потолка капала вода.

Читайте также: