Киевский городской центр крови принимает доноров: график, адреса

Акцент на 3 и 4 группах отрицательного резус-фактора.

Киевский городской центр крови принимает доноров ежедневно с 8:00 до 16:00.

Время приема сократили, учитывая вопрос безопасности доноров. Как передает КГГА, центр крови сформировал достаточный стратегический запас. Относительно его пополнения – акцент на 3 и 4 группах негативного резус-фактора.

Подробности вы можете узнать по телефонам : 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Адреса, где можно сдать кровь:

ул. Максима Берлинского, 12 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города).

ул. Петра Запорожца, 26 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови (левобережная часть города).

Сдача крови: каким городам больше всего нужна помощь

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