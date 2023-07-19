Киевский фуникулер временно приостанавливает работу: что произошло

В Киеве с 20 июля закроют на ежегодный плановый ремонт фуникулер. Ремонт продлится до 22 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что во время работ отремонтируют машинный, компрессорный залы. Специалисты проведут сокращение троса, обследуют контактную сеть и шпалы с частичной заменой. Также выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера.

В конце работ будут проведены статические и динамические испытания агрегатов под погрузкой.

К слову, столичный фуникулер временно приостановил работы в июне по техническим причинам.

Как сообщалось, в поселке Глеваха под Киевом на два дня закрыли железнодорожный переезд. Движение через железнодорожный переезд будет закрыто 19 и 20 июля с девяти часов утра до шести вечера.

Читайте также: