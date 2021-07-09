Киевский фуникулер идет на плановый ежегодный ремонт: когда и как надолго он остановит работу

Киевский фуникулер идет на плановый ежегодный ремонт: когда и как надолго он остановит работу

Он не будет работать две недели.

Киевский фуникулер с 12 июля закрывается на плановый ремонт.

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Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

"С 12 по 24 июля фуникулер закрывается на плановый ежегодный ремонт. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в прошлом году столичный фуникулер закрывали на ежегодный плановый ремонт почти на три недели — с 3 по 21 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом месяце в Киеве должна состояться полная цифровизация муниципального транспорта. После чего оплатить проезд можно будет только через транспортную карточку или кьюар-билетом для разовой поездки.

В предприятии "Киевпастранс" говорят, что до введения электронного билета готовились целых три года. Благодаря переходу на электронный билет там ожидают достичь объективного учета пассажиропотока.

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