Киевские жилищные комплексы стали победителями престижной европейской премии European Property Awards 2021-2022

ЖК «Голосеевский» и ЖК «Парковые Озера» были отмечены престижной наградой – European Property Awards. Премия является частью International Property Awards – самого авторитетного в мире конкурса, оценивающего проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

Номинации, в которых победили столичные комплексы, Apartment/Condominium ( ЖК «Голосеевский» ) и Residential high-rise development ( ЖК «Парковые Озера» ). Экспертное жюри высоко оценило эргономику планировок и нестандартные архитектурные решения проектов.

European Property Awards можно сравнить с «Оскаром». Это самая престижная европейская премия, для получения которой объект недвижимости должен пройти тщательную проверку команды авторитетных экспертов, представителей международного девелоперского и архитектурного сообщества. Победителями являются лучшие проекты, которые могут считаться образцами качества, инновационности и эргономичности.

Застройщиком обоих комплексов является компания «Интергал-Строй», проекты которой уже не в первый раз становятся лауреатами международных знаков отличия.