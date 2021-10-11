Киевские таможенники изъяли в аэропорту у иностранца опасную приборную панель к военной технике: фото

Киевские таможенники изъяли в аэропорту у иностранца опасную приборную панель к военной технике: фото

Приборная панель имела повышенный радиационный фон.

Киевские таможенники изъяли в аэропорту у иностранца опасную приборную панель к военной технике и советский фотоаппарат "Мир".

Улетая в Амстердам, для прохождения таможенного контроля в аэропорту "Борисполь" гражданин США выбрал упрощенную систему — "зеленый коридор", чем гарантировал, что перемещаемые им товары не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения.

Об этом говорится в сообщении киевской таможни.

"После проведения контроля ручной клади в сумке авиапассажира таможенники обнаружили приборную панель, которая имела повышенный радиационный фон. Панель к военной авиационной техники содержала номер и пометки" ГОСТ ", состояла из часов" 5 дней "и указателя тока", — говорится в сообщении.

Кроме того, в вещах авиапассажира нашли дальномерный пленочный фотоаппарат "Мир", который выпускался до 1961 года, то есть изготовлен более 50 лет назад. Следовательно, этот фотоаппарат может иметь историческую ценность, а такие предметы запрещено вывозить за границу без разрешения Министерства культуры.

На момент прохождения таможенного контроля мужчина надлежащим образом оформленной таможенной декларации и соответствующих разрешительных документов не имел, за консультацией к таможенникам не обращался.

Кроме того, перемещение через таможенную границу приборов к военной технике предполагает наличие разрешительных документов уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам государственного экспортного контроля.

"Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Приборная панель с повышенным радиационным фоном и фотоаппарат изъяты", — говорится в сообщении.

Напомним, таможенники задержали премиальную "евробляху" за более 2,3 млн гривен.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку