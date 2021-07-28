Киевские силовики разоблачили подпольное производство фальшивых дипломов, удостоверений и COVID-сертификатов

Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы.

Киевские правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых дипломов, удостоверений, COVID-сертификатов, аттестатов и других официальных документов.

Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что группа лиц организовала в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области деятельность подпольной типографии, где изготавливали поддельные документы различной направленности... Прием заказов, изготовление поддельных документов и их сбыт осуществлялся в сети интернет, на популярных торговых площадках", — говорится в сообщении.

27 июля в рамках производства правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых выявлено и изъято значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов, большое количество образцов голограмм и тому подобное.

Также изъяты три ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также выявлены переписки с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.

Организатора преступного бизнеса задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве задержали советницу ректора одного из частных высших учебных заведений, которая за 1,5 тысячи долларов продавала дипломы о высшем образовании.

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