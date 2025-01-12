Киевские полицейские ночью пришли с обысками к двум "мажорам"

Вызывающее поведение молодых людей вызвало волну возмущения в Сети.
Киевские копы ночью пришли с обысками к двум "мажорам". Обнаружены запрещенные предметы.
Об этом источник ТСН.UA в полиции.
"Смелость исчезла, как только нашли запрещенные вещи. Продолжение следует", — сообщили в полиции.
Напомним, полиция Киева установила всех участников скандального видео с участием несовершеннолетних, которое было распространено в соцсетях. На опубликованных кадрах неизвестные "мажоры" в центре столицы нагло перекрывали движение транспорта и вызывающе включали российскую музыку, проезжая мимо мемориала погибших воинов.
Читайте также: