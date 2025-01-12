Киевские полицейские ночью пришли с обысками к двум "мажорам"

Киевские копы ночью пришли с обысками к двум "мажорам". Обнаружены запрещенные предметы.

Об этом источник ТСН.UA в полиции.

"Смелость исчезла, как только нашли запрещенные вещи. Продолжение следует", — сообщили в полиции.

Напомним, полиция Киева установила всех участников скандального видео с участием несовершеннолетних, которое было распространено в соцсетях. На опубликованных кадрах неизвестные "мажоры" в центре столицы нагло перекрывали движение транспорта и вызывающе включали российскую музыку, проезжая мимо мемориала погибших воинов.

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