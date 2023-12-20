Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Киевские подростки развернули флаг со свастикой у игрушки пса Патрона: в прокуратуре отреагировали

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
716
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киевские подростки развернули флаг со свастикой у игрушки пса Патрона: в прокуратуре отреагировали

В Киеве подростки развернули флаг со свастикой рядом с игрушкой пса Патрона

Событие вызвало волну возмущения в Сети.

В столице Украины подростки развернули флаг со свастикой рядом с игрушкой пса Патрона. Конечно, кадры инцидента сразу разлетелись по пропагандистски телеграм-каналам РФ.

Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

"Вероятно, они сами (россияне – ред.) это шоу и проплатили", – считает он.

В Киеве подростки развернули флаг со свастикой рядом с игрушкой пса Патрона

В Киеве подростки развернули флаг со свастикой рядом с игрушкой пса Патрона

Реакция правоохранителей

На инцидент оперативно отреагировали в Киевской городской прокуратуре. Там заявили, что начато досудебное расследование по факту распространения нацистской символики.

"В ходе мониторинга медиапространства обнаружена видеозапись, на которой группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой. Эти действия они фиксировали на мобильные телефоны. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Германии осудили 62-летнего водителя, наклеившего на стекло своего автомобиля символ "Z".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
716
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация