В столице Украины подростки развернули флаг со свастикой рядом с игрушкой пса Патрона. Конечно, кадры инцидента сразу разлетелись по пропагандистски телеграм-каналам РФ.

Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

"Вероятно, они сами (россияне – ред.) это шоу и проплатили", – считает он.

В Киеве подростки развернули флаг со свастикой рядом с игрушкой пса Патрона

Реакция правоохранителей

На инцидент оперативно отреагировали в Киевской городской прокуратуре. Там заявили, что начато досудебное расследование по факту распространения нацистской символики.

"В ходе мониторинга медиапространства обнаружена видеозапись, на которой группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой. Эти действия они фиксировали на мобильные телефоны. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Германии осудили 62-летнего водителя, наклеившего на стекло своего автомобиля символ "Z".

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