Киевские "герои" дождливого дня: во время ливня горожане успели порыбачить, спасти собаку и повеселиться на надувной ламе

Киевские "герои" дождливого дня: во время ливня горожане успели порыбачить, спасти собаку и повеселиться на надувной ламе

Несмотря на сильный ливень, киевляне не теряли оптимизма, а некоторые даже проявили героизм.

19 июля Киев накрыла мощный ливень — и город традиционно "поплыло". Сильный дождь застал жителей столицы врасплох, однако не все поспешили прятаться от непогоды в домах.

На "Академгородке" мужчина спас из дождливого плена травмированного собаку. Вода была ему буквально по пояс. Сначала он переносил собачку на доске, а затем взял на руки и унес с собой.

А в Боярке мальчик на вид 12-14 лет получил удочку и пытался ловить рыбу прямо на улице.

В Сеть также попало видео с мужчиной, который передвигался по городу на розовой надувной ламе. Пользователи соцсетей отметили, что даже в такие погодные условия важно сохранять оптимизм.

Напомним, 19 июля Киев накрыла непогода. Грозовой фронт принес с собой град и порывы шквального ветра. Сильный дождь затопил разные районы столицы, вывел из работы станции метро "Берестейская" и "Академгородок", а также затопил дома местных жителей и автомобили. Какие улицы и проспекты затоплены — в материале ТСН.ua.

Поваленные деревья и уничтоженный асфальт Киев затопило из-за сильного ливня

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