Киевская военная администрация готовится к важным решениям: Ткаченко сообщил детали

Возможно, КМВА упразднит эвакуацию частного транспорта во время воздушных тревог.
Киевская городская военная администрация готовится к важным решениям. На следующей неделе на Совете обороны примут два ключевых вопроса: движение общественного транспорта и порядок работы мостов.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Относительно командировок, Ткаченко рассказал, что многие сопротивляются, придумывая формальные причины, но он заверил, что будет вносить этот вопрос с голоса.
"Отдельно – эвакуация частного транспорта во время воздушных тревог. Даю четкое поручение, чтобы этого не происходило, это – справедливо", – подчеркнул он.
Ткаченко отметил, что справедливости ради также ожидает два отчета, которые до сих пор не получил:
1. По пропускам.
2. По сносу киосков возле метро, где у одних их убирали, а у других нет. Должен быть четкий план действий и аргументация.
Тимур Ткаченко подчеркнул, что ожидает конкретики.
Напомним, ранее Ткаченко сообщал, что в Киеве будет создана рабочая группа, которая должна наработать решение о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.
Читайте также: