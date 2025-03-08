Киевская военная администрация готовится к важным решениям: Ткаченко сообщил детали

Киевская городская военная администрация готовится к важным решениям. На следующей неделе на Совете обороны примут два ключевых вопроса: движение общественного транспорта и порядок работы мостов.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Относительно командировок, Ткаченко рассказал, что многие сопротивляются, придумывая формальные причины, но он заверил, что будет вносить этот вопрос с голоса.

"Отдельно – эвакуация частного транспорта во время воздушных тревог. Даю четкое поручение, чтобы этого не происходило, это – справедливо", – подчеркнул он.

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Ткаченко отметил, что справедливости ради также ожидает два отчета, которые до сих пор не получил:

1. По пропускам.

2. По сносу киосков возле метро, где у одних их убирали, а у других нет. Должен быть четкий план действий и аргументация.

Тимур Ткаченко подчеркнул, что ожидает конкретики.

Напомним, ранее Ткаченко сообщал, что в Киеве будет создана рабочая группа, которая должна наработать решение о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

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