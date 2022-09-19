Киевская служба занятости обнародовала средний размер зарплаты в столице

Однако есть работники, у которых уровень зарплаты значительно выше среднего.

Средний размер зарплаты в вакансиях Киевской службы занятости составляет около 10 тыс. грн.

Однако есть работники, у которых уровень зарплаты значительно выше среднего.

Отмечается, что самые высокие зарплаты работодатели Киева предлагают инженеру по программному обеспечению компьютеров и специалисту по разработке компьютерных программ – по 110 тыс. грн.

Инженеру-программисту и специалисту по разработке и тестированию программного обеспечения по 62,5 тыс. грн.

У некоторых работников зарплаты стартуют от 30 тысяч гривен. Так, у инженера по компьютерным системам – 35 тыс. грн, начальника службы – 32,5 тыс. грн, начальника централизованной бухгалтерии – 31 тыс. грн, начальника цеха – 30 тыс. грн, – отмечают в ведомстве.

Также в диапазоне от 21 до 25 тыс. грн зарплаты у макетника макетно-модельного проектирования и рихтовщика кузовов, мастера производственного участка – 23,5 тыс. грн, колориста – 23 тыс. грн, авторемонтника – 21,5 тыс. грн.

Фото: УНИАН

Напомним, в Минфине отметили, что в 2023 году не будут повышать минимальную зарплату в Украине. Она будет на уровне декабря текущего года. Приоритет госбюджета на следующий год – сектор безопасности и обороны.

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