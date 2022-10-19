Киевская прокуратура "выразила обеспокоенность" из-за выделения 183 млн на Подольско-Воскресенский мост

Киевская городская прокуратура 19 октября "выразила обеспокоенность" из-за выделения Киевсоветом дополнительных 183 млн гривен из городского бюджета на достройку Подольско-Воскресенского моста.

На странице в Facebook прокуратура призвала столичные власти "быстрее отреагировать".

Работы по строительству моста начались в 1993 году и продолжаются до сих пор — почти 30 лет.

За этот период сметная стоимость строительства мостового перехода неоднократно увеличивалась и на 13.10.2021 утверждена в размере 19,9 млрд гривен.

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"Принятие решения о выделении 183 млн грн дополнительного финансирования на достройку мостового перехода, строительство которого длится почти 30 лет, противоречит здравому смыслу и не способствует рациональному использованию средств городского бюджета.

С учетом изложенного, руководитель Киевской городской прокуратуры обратился к Киевскому городскому голове с просьбой вынести на рассмотрение сессии Киевского городского совета вопрос об отмене указанного решения и направить эти средства на более неотложные нужды столицы ", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 12 октября из городского бюджета Киева было выделено еще 183 миллиона гривен на строительство Подольско-Воскресенского моста. Депутат Евгения Кулеба объяснила — чтобы выделить эти средства, со строительства сняли другие объекты транспортной инфраструктуры в столице.

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