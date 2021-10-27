Киевская область переходит в "красную" зону карантина: что запрещается

Киевская область переходит в "красную" зону карантина: что запрещается

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений.

Киевская область переходит в "красную" зону карантина.

В регионе с 30 октября начнет действовать ряд ограничений.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Напомним, в Украине еще семь областей переходят в "красную" зону карантина.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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