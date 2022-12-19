Киевская энергетическая инфраструктура имеет серьезные повреждения: Кличко сообщил подробности

В настоящее время увеличен дефицит электроэнергии до 50%.

В результате ракетных ударов и обстрелов с использованием дронов киевская энергетическая инфраструктура имеет серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии мэра Киева Виталия Кличко во время встречи с журналистами.

"В результате атак, которые были сегодня утром, некоторые из дронов повредили энергосистему города Киева и области. В этой связи мы наблюдаем увеличение дефицита электроэнергии до 50%", — сказал Кличко.

Сейчас в Киевской области продолжаются экстренные отключения света. В области нет света 12-26 часов.

Напомним, враг 19 декабря, еще раз атаковал Киев и область БПЛА.

Всего по Киеву было выпущено 23 БПЛА. Уничтожили 18.

Кафиры сумели попасть в объект критической инфраструктуры столицы.

В Киевской области повреждено по меньшей мере 9 частных домов, три человека пострадали.

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