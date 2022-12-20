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Киевская электричка движется не по графику из-за перебоев с электроэнергией

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
1 мин
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Киевская электричка движется не по графику из-за перебоев с электроэнергией

Фото: "Укрзализныця"

Некоторые поезда отстают на более чем час.

Киевская кольцевая электричка 20 декабря продолжает движение, но не по графику из-за перебоев с электроэнергией.

Об этом сообщили в КГГА.

На всем кольце собрался ряд задержек из-за периодического отсутствия напряжения и ограниченного предела мощности по Киевской области.

Ориентировочное время задержки поездов:

  • №7301 +7 мин
  • №7303 +4 мин
  • №7306 +1 час 11 мин
  • №7305 +40 мин
  • №7405 +37 мин
  • №7406 +25 мин
  • №7408 + 41 мин
  • №7308 + 39 мин
  • №7310 +9 мин
  • №7410 +20 мин
  • №7407 +1 час 11 мин
  • №7307 +30 мин
  • №7412 +32 мин
  • №7312 +30 мин

Об изменениях в работе Киевской кольцевой электрички можно узнать в телеграмм-канале Kyiv city express.

Напомним, утром 20 декабря в метро в Киеве произошел коллапс из-за резких перепадов напряжения. Временно остановились поезда на всех ветках метрополитена, образовалась давка. По состоянию на 9:00 утра движение поездов полностью возобновлено. Станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная" заработали на вход.

С сегодняшнего дня, 20 декабря, в Киеве для пассажиров также открыли станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик". Они были закрыты с начала полномасштабного вторжения России.

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Дата публикации
Просмотры
68
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