Киевская электричка движется не по графику из-за перебоев с электроэнергией

Некоторые поезда отстают на более чем час.

Киевская кольцевая электричка 20 декабря продолжает движение, но не по графику из-за перебоев с электроэнергией.

Об этом сообщили в КГГА.

На всем кольце собрался ряд задержек из-за периодического отсутствия напряжения и ограниченного предела мощности по Киевской области.

Ориентировочное время задержки поездов:

№7301 +7 мин

№7303 +4 мин

№7306 +1 час 11 мин

№7305 +40 мин

№7405 +37 мин

№7406 +25 мин

№7408 + 41 мин

№7308 + 39 мин

№7310 +9 мин

№7410 +20 мин

№7407 +1 час 11 мин

№7307 +30 мин

№7412 +32 мин

№7312 +30 мин

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Об изменениях в работе Киевской кольцевой электрички можно узнать в телеграмм-канале Kyiv city express.

Напомним, утром 20 декабря в метро в Киеве произошел коллапс из-за резких перепадов напряжения. Временно остановились поезда на всех ветках метрополитена, образовалась давка. По состоянию на 9:00 утра движение поездов полностью возобновлено. Станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная" заработали на вход.

С сегодняшнего дня, 20 декабря, в Киеве для пассажиров также открыли станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик". Они были закрыты с начала полномасштабного вторжения России.

В Киеве света нет по 15-17 часов, ситуация очень сложная| YASNO

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