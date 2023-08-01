Киевщину отстраивают компании с криминалом и куплены на OLX - ЗМІ

Сотни миллионов гривен на восстановление Киевской области отдали компаниям, являющимся фигурантами уголовных производств, купленных на OLX, и структурам, владельцы или директора которых журналисты связывают с руководством Киевской облгосадминистрации и Офиса президента.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info.

Также читайте Сенатор США назвал, каким будет ответ в случае возможного ядерного удара РФ по Украине

Процесс восстановления в Киевской области стартовал летом 2022 года. Журналисты установили, что заказы на работы делались как отдельными городскими и поселковыми советами, так и централизованно через профильный департамент Киевской областной госадминистрации.

К примеру, в Буче подрядов в общей сложности примерно 40 миллионов гривен получила компания с ошибкой в названии — "Буливельная компания "Восстановление" . Журналисты объясняют ошибку спешкой, ведь фирму регистрировали юристы, выставили ее на продажу на портале объявлений OLX и чуть ли не сразу после покупки новыми владельцами она уже получила первые заказы. Директор предприятия Борис Лисовский ранее работал в киевском КП "Киевблагоустройство", где тогда же работал Тимур Ткаченко - бывший бизнес-партнер Алексея Кулебы, ныне являющийся заместителем руководителя ОП, но в 2022-м был руководителем Киевской государственной обладминистрации, которая отвечала за восстановление и сама приобщалась к раздаче подрядов.

Местные, между тем, в домах которых работами занималась эта компания, жалуются на работу мастеров. Говорят, работали не профессиональные строители, а те, кого удалось найти и уговорить работать. Часть работ, которую фирма должна была выполнить, до сих пор не выполнена.

Также ориентировочно 40 миллионов гривен от Киевской областной государственной администрации получила компания "Ласт Строй Кепитал", которая вместе с несколькими другими фирмами фигурирует в ряде уголовных производств, касающихся фиктивности, уклонения от уплаты налогов и подделки документов.

Фигурантом расследования стражей порядка является и еще одна компания-подрядчик – ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз" известного киевского застройщика Андрея Вавриша. Компания получила заказ на ремонт поврежденной кровли в разбитой россиянами многоэтажке в Бородянке. По словам местных, рабочий разобрали крышу осенью и оставили его в таком состоянии до января.

А 200 миллионов гривен на восстановление в Буче отдали компании без опыта. Работами здесь занимались ФЛП Сергей Цыбульский, его сын Дмитрий и на тот момент компания его брата "Грилана". Семья до этого не имела опыта столь масштабных работ.

Как сообщалось ранее, 500 компаний из 42 стран мира готовы отстраивать Украину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.