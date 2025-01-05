Киевщину атакуют вражеские БПЛА: в области работает ПВО

В Киевской области зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по враждебным целям.

Об этом сообщили в Киевской ОВО.

Напомним, днем 5 января в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Речь шла об угрозе баллистики.

Ранее Зеленский сообщил, что всего в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов, это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира. Украина должна и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов. Это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте.

Читайте также: