Киевщину атаковали дроны-камикадзе: появились первые фото последствий ударов

Оккупанты ночью, 19 декабря, снова атаковали Украину своими беспилотниками. В результате атаки повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве и области.

Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В Киевской области дронами, кроме объектов критической инфраструктуры, повреждены частные жилые дома. По предварительным данным из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Атака дронами Киева и области 19 декабря

В понедельник утром 19 февраля Россия атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Глава Киевской ОВА рассказал, что предварительно пострадали два человека. Службы работают над ликвидацией последствий ударов.

Воздушные силы сбили 15 беспилотников "Shahed".

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