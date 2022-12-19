Киевщину атаковали дроны-камикадзе: появились первые фото последствий ударов

Прокуроры фиксируют очередное военное преступление армии Российской Федерации.
Оккупанты ночью, 19 декабря, снова атаковали Украину своими беспилотниками. В результате атаки повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве и области.
Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
В Киевской области дронами, кроме объектов критической инфраструктуры, повреждены частные жилые дома. По предварительным данным из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Атака дронами Киева и области 19 декабря
В понедельник утром 19 февраля Россия атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.
Глава Киевской ОВА рассказал, что предварительно пострадали два человека. Службы работают над ликвидацией последствий ударов.
Воздушные силы сбили 15 беспилотников "Shahed".
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