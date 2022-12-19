Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Киевщину атаковали дроны-камикадзе: появились первые фото последствий ударов

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
2578
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киевщину атаковали дроны-камикадзе: появились первые фото последствий ударов

Фото: Associated Press

Прокуроры фиксируют очередное военное преступление армии Российской Федерации.

Оккупанты ночью, 19 декабря, снова атаковали Украину своими беспилотниками. В результате атаки повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве и области.

Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В Киевской области дронами, кроме объектов критической инфраструктуры, повреждены частные жилые дома. По предварительным данным из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора
© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Атака дронами Киева и области 19 декабря

В понедельник утром 19 февраля Россия атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Глава Киевской ОВА рассказал, что предварительно пострадали два человека. Службы работают над ликвидацией последствий ударов.

Воздушные силы сбили 15 беспилотников "Shahed".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2578
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация