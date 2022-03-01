Киевщина после нападения России: опубликовано фото разрушенного моста на Бучу

В Буче повреждены объекты критической инфраструктуры.

В Киевской области, где фиксировались бои между Вооруженными силами Украины и российской армией, напавшей на наше государство 24 февраля, взорван мост в направлении Бучи.

Соответствующие кадры с разрушениями публикует Reuters.

В свою очередь, секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский рассказал, что в результате нападения РФ были повреждены объекты критической инфраструктуры: резервуары чистой воды на улице Пушкинской, водопроводы, газопроводы. Мобильная связь и Интернет в большинстве случаев не работает. Есть проблемы с водой и энергопитанием.