Киевщина подверглась атаке дронами и ракетами: подробности от ОВА

Обломками повреждены два частных дома в двух районах области.
Россияне атаковали Киевскую область беспилотниками и ракетами 20 декабря. Есть сбитые вражеские цели, в результате падения обломков возник пожар.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Ночью и утром Киевщина была атакована дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не обнаружено", – указал глава ОВА.
В результате падения обломков сбитых целей загорелись складские помещения в Бориспольском районе. Пожар был локализован.
Также обломками повреждены два частных дома в двух районах области.
Оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки на Киевщину.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Бориспольском районе в результате ночной атаки и показали видео. Огонь охватил площадь 15 000 кв. м.
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