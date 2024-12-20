Киевщина подверглась атаке дронами и ракетами: подробности от ОВА

Обломками повреждены два частных дома в двух районах области.

Россияне атаковали Киевскую область беспилотниками и ракетами 20 декабря. Есть сбитые вражеские цели, в результате падения обломков возник пожар.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Ночью и утром Киевщина была атакована дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не обнаружено", – указал глава ОВА.

В результате падения обломков сбитых целей загорелись складские помещения в Бориспольском районе. Пожар был локализован.

Также обломками повреждены два частных дома в двух районах области.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки на Киевщину.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Бориспольском районе в результате ночной атаки и показали видео. Огонь охватил площадь 15 000 кв. м.

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