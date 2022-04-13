Киевщина отстраивается: в области за считанные дни возводят временные насыпные мосты

Очередной мост откроют уже через неделю.
В Киевской области постепенно отстраивают дорожную инфраструктуру. Так, коммунальщики расчищают Житомирскую трассу и возводят временные насыпные мосты через реку Ирпень.
Об этом в Телеграмме сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
По его словам, близ села Романовка мост уже готов. Павлюк отмечает, что его построили за 6 дней. В то же время возле села Стоянка в Киевской области работы по возведению насыпного моста требуют больше времени и будут закончены через 7 дней.
Одновременно коммунальщики также демонтируют уничтоженный захватчиками мост на Житомирской трассе.
Напомним, в Черниговской области строители также продолжают ремонтировать разрушенные российскими оккупантами мосты.
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