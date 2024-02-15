Киевщина ликвидирует последствия ракетной атаки: увеличилось количество поврежденных объектов (фото)

В настоящее время увеличилось количество поврежденных объектов – это более 20 частных домов.

Киевщина продолжает ликвидировать последствия утренней ракетной атаки россиян. В настоящее время увеличилось количество поврежденных объектов. По состоянию на вечер 15 февраля – это 21 частный дом.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook.

"В домах частично выбиты окна, посечены двери, повреждены крыши и стены. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, обломками поврежден один автомобиль, а также девять нежилых объектов — заборы, гаражи, хозяйственные помещения", — отметил он.

Кравченко добавил, что оперативные группы продолжают собирать информацию. Все факты военных преступлений фиксируются правоохранительными органами. Владельцы поврежденных домов уже получают необходимую помощь.

Напомним, под Киевом в селе Буда-Бабинецка Бучанской общины в результате утренней вражеской атаки образовалась огромная воронка, уничтожившая часть леса.

Под Киевом образовалась огромная воронка после сбития российской ракеты