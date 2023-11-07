Киеврада проверит деятельность "экологов", которые сожгли чучело депутатки Лымар

После сожжения активистами КЭКЦ чучела депутата Киевсовета, похожей на Юлию Лымарь, экологическая комиссия КГС инициирует проверку надлежащего выполнения организацией своих обязанностей по охране и уходу за заповедными землями.

С инициативой соответствующего поручения к комиссии выступила депутат Киевсовета от «Слуги народа», советник Руководителя Офиса Президента Украины Лилия Пашинная.

По ее словам, традиционно экологическая комиссия КГС голосует за создание заповедников. Однако выяснилось, что в последнее время более 4000 га были переданы под завещание, в частности, Киевскому эколого-культурному центру, который должен осуществлять защиту и уход за ними.

«Прошу дать поручение осуществить проверку качества осуществления этой защиты и ухода за этими заповедниками. Потому что мы должны понимать, не превращаются ли они потом в кустарники», – отметила депутат.

Между тем в самом КЭКЦ отреагировали на обвинения по поводу их последней акции – сожжения чучела депутата Киевсовета от фракции «УДАР», которая внешне похожа на Юлию Лымарь. По словам юриста КЭКЦ Александра Дядюка, это сходство – случайное, и сожженное чучело символизирует «коррупцию в Киевсовете».

«Конкретно я не вижу сходства внешнего с Лымарь. Какую извращенную, возможно, сексуальную фантазию надо иметь, чтобы увидеть в этом чучеле депутата Лымарь? По-моему, не похоже. Ну, полненькая, так много полноватых женщин и мужчин. Я тоже полноватый, может, так, может, это мое чучело сожгли. Нет, это символ коррупции киеврадовской, тех депутаток и депутатов, которые продают интересы громады в интересах застройщиков», – отметил Дядюк.

Он не видит в действиях КЭКЦ противоправных действий и отрицает, что речь идет об экологическом терроризме, потому что якобы активисты «никому лично не угрожали».

Отвечая на вопрос, не повредила ли их акция экологии, за которую они борются, Дядюк в издевательской манере ответил, что «вреда от шашлыков больше, чем от их костра».

«Видимо, от такого небольшого костра глобальное потепление не произойдет. Не думаю, что ледники в Гималаях от этого растают», – подчеркнул Александр Дядюк.

Как сообщалось, 1 ноября активисты КЭКЦ, который должен заниматься экологией 1400 га вверенных организации киевских земель, провели акцию с сожжением чучела, которое внешне похоже на депутата Киевского городского совета Юлию Лымарь. Секретарь КГС Владимир Бондаренко инициировал запрос к Нациполиции о возбуждении уголовных производств против активистов КЭКЦ по статьям «угроза убийством» и «препятствование депутатской деятельности». Обращение Бондаренко поддержали 80 депутатов Киевсовета.