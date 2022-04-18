"Киевмедспецтранс" получил 12 современных реанимобилей от Германии — Кличко

Реанимобили были доставлены из Германии.
Сегодня, 18 апреля, 12 реанимобилей передали коммунальной организации "Киевмедспецтранс", которые Киеву предоставил Мюнхен.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Благодарю наших немецких партнеров и друзей за помощь Киеву и Украине. Сегодня передал КО «Киевмедспецтранс» 12 реанимобилей с самым современным оборудованием, которые по моей просьбе подарил нам Мюнхен — наш город-побратим", — сказал Кличко.
Также разные города Германии передали Киеву 8 пожарно-спасательных автомобилей и необходимое снаряжение, которые в свою очередь передали подразделениям Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
"Кареты скорой помощи, пожарно-спасательной техники сегодня очень нужны городу. Ведь они работают не только в столице, но и помогают в пригородах — в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке", — отметил Кличко.
Напомним, Дания передала Киеву пожарно-спасательные автомобили.
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