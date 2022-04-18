Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Киевмедспецтранс" получил 12 современных реанимобилей от Германии — Кличко

Дата публикации
Просмотры
354
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Киевмедспецтранс" получил 12 современных реанимобилей от Германии — Кличко

КГГА

Реанимобили были доставлены из Германии.

Сегодня, 18 апреля, 12 реанимобилей передали коммунальной организации "Киевмедспецтранс", которые Киеву предоставил Мюнхен.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Благодарю наших немецких партнеров и друзей за помощь Киеву и Украине. Сегодня передал КО «Киевмедспецтранс» 12 реанимобилей с самым современным оборудованием, которые по моей просьбе подарил нам Мюнхен — наш город-побратим", — сказал Кличко.

Также разные города Германии передали Киеву 8 пожарно-спасательных автомобилей и необходимое снаряжение, которые в свою очередь передали подразделениям Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

"Кареты скорой помощи, пожарно-спасательной техники сегодня очень нужны городу. Ведь они работают не только в столице, но и помогают в пригородах — в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке", — отметил Кличко.

Напомним, Дания передала Киеву пожарно-спасательные автомобили.

Читайте также:

Владимир Зеленский провел совещание, где рассмотрели план послевоенного восстановления и развития Украины

Владимир Зеленский провел совещание, где рассмотрели план послевоенного восстановления и развития Украины
Следующая публикация