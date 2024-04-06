Киевлянка за 6 тысяч долларов США обещала парню организовать выезд за границу как волонтеру

Подозреваемая обещала переправить через государственную границу Украины 24-летнего мужчину, с которым раньше была знакома.

В Киеве женщина предлагала помочь в фиктивном оформлении мужчины, как волонтера в благотворительной организации, получающей гуманитарную помощь из-за границы. Она обещала договориться о том, что благотворительная организация подаст письмо областной военной администрации с просьбой согласовать разрешение на выезд "волонтера" за пределы Украины и поспособствовать во внесении сведений о нем в систему "Шлях".

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Также она давала инструкции, как нужно вести себя и что говорить при пересечении границы.

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Стоимость своих услуг женщина оценила в 6 тысяч долларов.

"По такой схеме подозреваемая обещала переправить через государственную границу Украины 24-летнего мужчину, с которым раньше была знакома. Во время личной встречи женщина разъяснила процедуру оформления документов, попросила предоставить ей копию паспорта, копию водительского удостоверения, а также предоплату в размере 4 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, по предложению подозреваемый мужчина согласился и передал соответствующие документы и 4 тысячи долларов США.

"Позже женщина сообщила заказчику, что организация, которая должна была оформить надлежащие документы для беспрепятственного пересечения границы, пока не имеет возможности это сделать, поэтому деньги и копии документов она передала другим лицам с целью более быстрого разрешения на выезд", — рассказали в ведомстве.

В настоящее время подозреваемой сообщили о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники преступной схемы и другие лица, которым злоумышленница уже помогла пересечь государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, социологи провели опрос – как украинцы относятся к уклонистам.

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