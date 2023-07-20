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Киевлянка "сорвалась" на крошечную собачку во время прогулки: Сеть взорвалась возмущением (видео)

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
1365
Время на прочтение
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Киевлянка "сорвалась" на крошечную собачку во время прогулки: Сеть взорвалась возмущением (видео)

Киевлянка "сорвалась" на крохотной собачке во время прогулки: Сеть разразилась возмущением/Иллюстративное фото / Фото: Credits

В Киеве местные зафиксировали на видео, как киевлянка жестоко обращалась с собственной собачкой, которую вывела на прогулку.

Жительница Киева прогуливалась с крохотной белой собачкой по улице столицы. Однако девушка, вероятно, была в плохом настроении и принялась кричать к животному.

Пушистый не на шутку испугался и начал убегать от собственной хозяйки. На что киевлянка разозлилась еще больше, схватила животное и усыпала пушистого ненормативной лексикой. Животное пищало от боли.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети местными.

"Это УЖАС…! Издевательство над собакой! Мадам купила себе "модную собачку", а нормальную психику не купила. Неужели это маленькое беззащитное создание заслуживает такого отношения? Люди, зачем вы покупаете животных, если вам так с ними тяжело и нервов не хватает???" – пишут неравнодушные.

Как известно, событие произошло вблизи ЖК "Новая Англия".

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что на место инцидента в Голосеевском районе направили наряд полиции. Правоохранители проведут проверку указанных фактов.

Отметим, прогулка может вызвать страх не только у щенков, впервые выходящих на улицу, но и у взрослых собак по разным причинам. На улице существует множество новых звуков, запахов, объектов, которые могут вызвать не только заинтересованность, шок и испуг, – рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

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Дата публикации
Просмотры
1365
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