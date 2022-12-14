Киевлянка с собакой провалились под лед: как женщину и животное спасали из ледяной воды (видео)

Женщина вместе с животным провалилась под лед в воду.

В Дарницком районе Киева женщина провалилась под лед вместе со своей собакой. На помощь женщине и ее любимцу бросились спецназовцы, которые вовремя вытащили их из ледяной воды.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Сегодня утром, патрулируя территорию Дарницкого района столицы, два экипажа полка полиции особого назначения № 1 получили вызов о том, что женщина провалилась под лед в воду. Полицейские быстро прибыли по адресу и бросились на помощь потерпевшей", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что местная жительница прогуливалась вместе с собакой, которая выбежала на лед и провалилась в водоем. Женщина самостоятельно пыталась спасти домашнего питомца, но, выйдя на хрупкий лед, и сама оказалась в ледяной воде.

Правоохранители взяли два буксировочных троса и веревку и связали их между собой, с помощью чего и начали вытаскивать киевлянку и собаку из воды.

Правоохранители также вызвали врачей, которые предоставили женщине необходимую медицинскую помощь. Жизни женщины и ее домашнему любимцу ничего не угрожает.

Усложнение погодных условий в Украине

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