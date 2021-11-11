Киевлянка организовывала фиктивные браки с украинками для нелегалов: фото

Стоимость таких "услуг" составила 40 тысяч гривен.

В Киеве женщина организовывала фиктивные браки с украинками для нелегалов.

Организатор нелегальной переправки иностранцев через государственную границу задержана.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, фигуранты уголовного производства, действуя из корыстных мотивов, осуществляли поиск иностранцев, которые намеревались без надлежащих законных оснований получить документы для незаконного пересечения государственной границы Украины. В целях реализации преступных действий участники группы привлекали гражданок Украины, с которыми иностранцы заключали фиктивные браки. Указанные документы последние в дальнейшем использовали для незаконного пересечения границы. Стоимость таких услуг составила 40 тысяч гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что в ходе проведения контроля за совершением преступления после получения фиктивного свидетельства о заключении брака и передаче денег на месте совершения преступления задержана гражданка Украины, 1969 года рождения, которая является организатором указанной преступной деятельности.

По месту жительства задержанной проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Устанавливаются другие участники преступной схемы.

Напомним, 10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые проходят на польско-белорусской границе. Кроме того, на границе были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов.

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