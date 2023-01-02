Киевлянину, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси, сообщили о подозрении

Житель Киева хотел продать граффити всемирно известного уличного художника Бэнкси, за что предстанет перед судом.

Киевлянину, пытавшемуся демонтировать со стены полуразрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" всемирно известного уличного художника Бенкси, объявили о подозрении.

Об этом сегодня, 2 января, сообщили в Киевской областной прокуратуре.

"Осознавая ценность работы, он планировал продать граффити, а полученными средствами распорядиться по своему усмотрению. Для этого он привлек незнающих его намерений мужчин, которых заверил в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала", — говорится в сообщении.

После того, как часть стены была срезана вместе с изображением, подозреваемый обмотал ее стрейч-пленкой, чтобы не повредить. Однако мужчина не успел загрузить украденное в автомобиль, ведь его оперативно разоблачили работники военной администрации.

Фото: Прокуратура Киевской области

"При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении по факту законченного покушения на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Кража работы Бенкси в Гостомеле

Напомним, поселок Гостомель Киевской области после деоккупации посетил британский художник граффити — Бенкси. На фасаде первого этажа полуразрушенного дома он создал стрит-арт граффити "Женщина в противогазе".

Гостомельская поселковая военная администрация признала его культурным достоянием.

2 декабря группа людей срезала это граффити прямо с куском стены дома. К счастью, полиция успела вовремя и помешала похищению. Работа Бенкси не повреждена. Вместе с Гостомельской громадой представители Министерства культуры и информационной политики ведут консультации по хранению и дальнейшей судьбе граффити.

Отметим, Бенкси создал семь муралов в разных городах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Бородянке и Гостомеле.

Работы Бэнкси в Украине снова в мировых СМИ, но теперь с отрицательным "привкусом"

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