Киевлянина осудили за фейковое сообщение о подрыве Южного моста: сколько получил

В январе этого года мужчина позвонил по телефону на линию "102" и заявил, что планирует взорвать Южный мост.

Дарницкий районный суд Киева приговорил 45-летнего жителя столицы к четырем годам лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся теракте (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В январе этого года мужчина позвонил по телефону на линию "102" и заявил, что планирует взорвать Южный мост. Как выяснилось, эта информация была придумана, а его действия повлекли за собой дестабилизацию в городе. Логические мотивы своего поступка обвиняемый предоставить не смог.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей. Досудебное расследование проводили следователи Дарницкого управления полиции.

Напомним, в ночь на 24 марта Россия атаковала Киевщину беспилотниками. Полиция документирует последствия вражеской атаки в области.