Киевлянин завоевал "серебро" на чемпионате среди сильнейших спасателей планеты

Соревнования проходят в США.

Киевлянин Александр Баран занял второе место в индивидуальных забегах на 30-м чемпионате мира среди сильнейших спасателей, который проходит в штате Флорида в США.

"Хотим поздравить наших "Kyiv Angels" Александра Барана и Владимира Дудку с поистине отличными результатами. Александр пробежал дистанцию за 1.22:35, а Владимир за 1.33:85, заняв среди всех участников второе и восьмое места, подтвердив статус "Lion's Dan", это категория сильнейших спасателей мира", — сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Этот чемпионат является самым престижным среди всех соревнований сильнейших спасателей на планете.

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Накануне Владимир Дудка прошел официальную церемонию посвящения в "Lion's Dan" – это категория сильнейших пожарных мира. Владимир попал в "элиту", в числе которых уже есть Александр Баран.

"Это историческое достижение, ведь Владимир, как и Александр в свое время, попали в так называемый "зал славы" соревнований в формате Firefighter Combat Challenge. Это очень круто, это историческое достижение, ведь это на всю жизнь! Может кто-то из вас не понимает, как можно попасть в эту элитную категорию сильнейших спасателей мира, то мы вам объясним. Спортсмену необходимо преодолеть дистанцию менее чем за 100 секунд", — говорится в сообщении.

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

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