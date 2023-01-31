Киевлянин застрелил 35-летнюю жену брата и, чтобы скрыть убийство, инсценировал грабеж: фото

Во время застолья 38-летний киевлянин застрелил невестку. Чтобы избежать уголовной ответственности, он выбросил оружие, устроил в доме беспорядок и дал правоохранителям ложные показания.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"На днях в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в его доме неизвестные убили его жену. По прибытию по указанному адресу правоохранители обнаружили в доме двух братьев и тело 35-летней женщины с огнестрельным ранением головы", — рассказывают в полиции.

Правоохранители опросили родственников, осмотрели место происшествия и выяснили, что в момент инцидента муж убитой женщины находился на втором этаже дома. По словам его брата, в дом ворвались двое мужчин и потребовали деньги. Якобы в поисках ценных вещей незнакомцы устроили беспорядок и, покидая место преступления, застрелили невестку.

Фото: МВД

"Мы начали отработку этой версии происшествия, однако своего подтверждения она не нашла. Как выяснилось, во время застолья киевлянин под хмельком во время демонстрации охотничьего оружия, которое было заряжено, выстрелил родственнице в голову, в результате чего она сразу умерла. С целью скрыть убийство и увести от себя подозрение, фигурант инсценировал в доме грабеж — разбросал в доме вещи и придумал детали происшествия для брата и полиции", — рассказывают правоохранители.

Фото: МВД

Полицейские с помощью аналитиков установили, что оружие фигурант выбросил в озеро. Следователи повторно опросили мужчину, в результате чего он признался, что никакого нападения неизвестных не было, а тяжкое преступление совершил именно он.

Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС отыскали оружие и отправили его на экспертизу. Подозреваемый, 1984 года рождения, был задержан, ему сообщил о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Судом отправил мужчину под стражу. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Херсонской области сын забил до смерти родную маму, а полиции придумал другую историю

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