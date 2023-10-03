Киевлянин задушил пенсионера, за которым ухаживал более 10 лет (фото, видео)

Полиция Киева задержала мужчину, который задушил пенсионера и спрятал его в ванной. Злоумышленник более 10 лет жил с пожилым мужчиной и ухаживал за ним, получая за это жалование от родственников пенсионера.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение о том, что в Киеве житель дома по ул. Почайнинский выбрасывает вещи из окна. На место происшествия прибыли полиция и следователи, выяснившие, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Возможно, он находился под действием наркотиков или алкоголя.

Когда правоохранители осмотрели квартиру нарушителя, то нашли в ванной тело владельца дома, забросанное вещами.

Полицейские выяснили, что 34-летний злоумышленник последние 10 лет проживал в этой квартире вместе с 71-летним владельцем и ухаживал за ним. За это получал деньги от дочери подопечного, проживающей за границей, а также распоряжался пенсией мужчины.

Фото с места убийства пенсионера в Киеве / Фото: Полиция Киева

Почему мужчина убил пенсионера, за которым ухаживал

"Однако в последнее время злоумышленника раздражало, что дедушка уже не мог самостоятельно заботиться о себе. Во время очередного конфликта подозреваемый сначала избил, а затем задушил своего подопечного, после чего положил тело в ванную и забросал вещами", – рассказал в. и. о. начальника Подольского управления полиции Денис Силочи.

Мужчина спрятал тело убитого в ванной / Фото: Полиция Киева

После этого злоумышленник еще несколько дней жил в квартире с телом погибшего и употреблял алкоголь.

По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть пенсионера наступила в результате механической асфиксии (т.е. его задушили).

Какое наказание грозит подозреваемому

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства. В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая, для определения вменяемости подозреваемого.

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Подозреваемый в убийстве пенсионера в Киеве / Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который убил собственную 16-летнюю дочь и пытался убить 12-летнего сына после ссоры с находящейся за рубежом женой.

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