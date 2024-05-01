Киевлянин вызвал полицию, потому что забыл, где припарковался: чем все завершилось

30 апреля на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что его авто угнали в Голосеевском районе Киева. Полицейские немедленно прибыли в место, где встретились с заявителем. Мужчина рассказал, что оставил свой автомобиль припаркованным, а когда вернулся — авто уже не было.

Об этом идет речь в сообщении Патрульной полиции Киева.

Мы оперативно обследовали прилегающую территорию и обнаружили автомобиль заявителя на соседней улице. Транспортное средство было закрыто и не имело никаких повреждений», — сообщили в полиции.

Заявитель объяснил, что спешил и забыл, где он припарковался. Так что инспекторы вынесли на мужчину постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

Также в полиции еще раз призывали быть сознательными. Ведь, возможно, при проработке ложного вызова кому-то действительно потребуется помощь, а ложное сообщение будет стоить жизнь.

Напомним, на днях житель Киева вызвал полицейских из-за страшного сна, в котором неизвестные убили его друга.

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