Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Киевлянин вызвал полицию, потому что ему приснился страшный сон об убийстве

Киевлянин вызвал полицию, потому что ему приснился страшный сон об убийстве

В Киеве мужчина вызвал полицию из-за страшного сна об убийстве. Фото: Патрульная полиция Киева

Патрульные вынесли постановление за ложный вызов.

Житель Киева вызвал полицейских из-за страшного сна, в котором неизвестные убили его друга.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

“В Печерском районе мы получили уведомление об убийстве. Инспекторы немедленно прибыли на место, где их ждал заявитель», — говорится в сообщении.

После общения с мужчиной было установлено, что информация об убийстве не подтвердилась.

Гражданин же признался, что ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга. Поэтому, без промедления, он обратился за помощью к патрульным. Следовательно, на нарушителя инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП”, — заявили правоохранители.

В полиции напомнили, что за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.

Напомним, в Тернопольской области в городе Подгайцы патрульные остановили водителя эвакуатора, который транспортировал трактор с нарушением правил дорожного движения. Когда на него хотели составить протокол, он позвонил полиции и заявил, что патрульные якобы украли у него деньги.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация