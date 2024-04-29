Киевлянин вызвал полицию, потому что ему приснился страшный сон об убийстве

Житель Киева вызвал полицейских из-за страшного сна, в котором неизвестные убили его друга.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

“В Печерском районе мы получили уведомление об убийстве. Инспекторы немедленно прибыли на место, где их ждал заявитель», — говорится в сообщении.

После общения с мужчиной было установлено, что информация об убийстве не подтвердилась.

Гражданин же признался, что ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга. Поэтому, без промедления, он обратился за помощью к патрульным. Следовательно, на нарушителя инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП”, — заявили правоохранители.

В полиции напомнили, что за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.

Напомним, в Тернопольской области в городе Подгайцы патрульные остановили водителя эвакуатора, который транспортировал трактор с нарушением правил дорожного движения. Когда на него хотели составить протокол, он позвонил полиции и заявил, что патрульные якобы украли у него деньги.

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