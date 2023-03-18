Киевлянин пытался незаконно вывезти за границу старинную книгу стоимостью 10 тысяч долларов

Книге, составляющей культурную ценность, более трехсот лет.
В Киевской области будут судить мужчину, пытавшегося незаконно вывезти за границу старинную книгу XVII века. Ее стоимость – более 10 тысяч долларов США.
Об этом информирует пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что мужчина пытался перевезти на территорию Польши старинную книгу XVII века "Пролог"", — говорится в сообщении.
Нарушителя задержали, когда он пытался пересечь государственную границу. Книгу, составляющую культурную ценность, заметили при осмотре личных вещей мужчины. Он собирался провезти ее в чемодане.
Обвинительный акт по факту оконченного покушения на контрабанду культурных ценностей в отношении жителя Киева направлен в суд.
Ранее мы сообщали, что в Украину вернулись четыре исторических экспоната — три меча и каменный топор. Таможенная служба США конфисковала артефакты в почтовом отделении международного аэропорта.
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