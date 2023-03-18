Киевлянин пытался незаконно вывезти за границу старинную книгу стоимостью 10 тысяч долларов

Книге, составляющей культурную ценность, более трехсот лет.

В Киевской области будут судить мужчину, пытавшегося незаконно вывезти за границу старинную книгу XVII века. Ее стоимость – более 10 тысяч долларов США.

Об этом информирует пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина пытался перевезти на территорию Польши старинную книгу XVII века "Пролог"", — говорится в сообщении.

Киевлянин пытался вывезти за границу книгу 17-го века

Нарушителя задержали, когда он пытался пересечь государственную границу. Книгу, составляющую культурную ценность, заметили при осмотре личных вещей мужчины. Он собирался провезти ее в чемодане.

Обвинительный акт по факту оконченного покушения на контрабанду культурных ценностей в отношении жителя Киева направлен в суд.

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