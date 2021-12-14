Киевлянин проучил водителя, который хотел объехать пробку по тротуару (видео)

Мужчине пришлось сдать назад и стоять в пробке.

В Киеве пешеход проучил водителя, который пытался объехать пробку по тротуару. Инцидент случился на улице Оноре де Бальзака. Нарушителю пришлось сдать назад и выехать на проезжую часть.

Соответствующее видео 14 декабря опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Почему-то некоторые думают, что если "мне сюда" — можно нарушать ПДД, причинять неудобства другим и тд. Типа же — пару метров осталось проехать, а значит — можно ехать как хочешь. К счастью, этот водитель через несколько минут таки понял свою ошибку и уехал обратно", — говорится под видео.

На записи видно, как водитель Hyundai на скорости едет по тротуару, где рядом ходят люди. В этот момент перед авто внезапно выходит один из пешеходов и не дает проехать дальше. Мужчине за рулем пришлось поехать назад.

Напомним, что в Киеве женщина вместе с маленьким ребенком ехала на электросамокате в правой полосе оживленной дороги. Инцидент сняли очевидцы на столичном бульваре Тараса Шевченко.

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