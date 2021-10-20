Киевлянин попросил у прохожих сигарету и чуть не умер от удара по голове, теперь он требует правосудия

Киевлянин попросил у прохожих сигарету и чуть не умер от удара по голове, теперь он требует правосудия

По словам потерпевшего, парень, нанесший ему удар сзади, пытается оказать влияние на следствие.

В Киеве мужчина попросил у прохожих сигарету и чуть не умер от удара по голове. Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, он потерял часть черепа и теперь требует правосудия.

Об этом киевлянин Алексей Остаповский рассказал на своей странице в Instagram.

Отмечается, что инцидент произошел 2 октября около пяти утра, когда Алексей после отдыха в караоке вместе с коллегами подошел к компании незнакомых парней, чтобы попросить сигарету.

"Я подошел к ребятам, которые стояли в 20 метрах (...), чтобы попросить сигарету. Прошла минута — моя команда возвращается, а я уже лежу на асфальте без сознания. Они бегут ко мне, спрашивают, что случилось, а те говорят: "Да он пьяный, подошел, споткнулся, мы даже его не трогали", — рассказывает киевлянин.

В то же время на видеозаписи с камеры наблюдения видно, как один из четырех парней толкает потерпевшего, а когда тот отвечает — получает сзади удар по голове, от которого уже без сознания падает на асфальт.

"В моей голове возникла гематома, из-за которой я мог покинуть этот мир. Меня доставили в больницу, сделали трепанацию черепа, удалили гематому, и я около десяти часов лежал в реанимации, а потом две недели лежал в больнице под присмотром врачей. Сейчас все функции тела, мозга работают исправно, однако в голове нет части черепа", — говорит Остаповский.

Через месяц мужчине вставят в голову пластину. "Также из последствий — ежедневно у меня жутко болит голова, до крика. И по меньшей мере полгода я не смогу садиться за руль, летать, заниматься спортом. И, по факту, сейчас я стал неполноценным человеком", — продолжает киевлянин.

Он заявляет, что парень, нанесший ему удар сзади, является пятикратным чемпионом Украины по каратэ, который сейчас якобы работает в комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности. По словам Остаповского, нападающий пытается оказать влияние на следствие. Эта информация проверяется, следите за обновлениями.

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