Киевлянин подделал документы о смерти жены, чтобы уехать с детьми за границу

Киевлянин подделал документы о смерти жены, чтобы уехать с детьми за границу

Пограничники на Закарпатье задержали украинца призывного возраста.

Чтобы уехать из Украины, 37-летний житель Киева призывного возраста подделал документы о якобы смерти жены. Надеясь перейти границу с двумя детьми, как их единственный опекун.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ходе проверки документов он отметил, что самостоятельно воспитывает двух сыновей в связи со смертью жены.

На контроль вместе с другими документами он представил свидетельство о смерти, выданное в начале марта этого года.

Однако бланк свидетельства и печать не соответствовал установленному образцу. В ходе проверки факт подделки документа был подтвержден.

"Об выявленном правонарушении пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции. «Отцу-одиночке» отказано в пересечении границы. Из пункта пропуска он отбыл в сопровождении следователя Нацполиции", — говорится в сообщении.

Напомним, 11-летний беженец из Украины, который самостоятельно добирался до границы, наконец-то нашел свою маму.