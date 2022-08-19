Киевлянин переправлял мужчин за границу за 18 тыс. долларов под видом волонтеров (фото)

Организатора задержали, ему грозит заключение.
Киевлянин с сообщником организовали схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу под видом волонтеров.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Мужчины вносили уклонистов в базу данных "Шлях" ложные сведения, что якобы желающие уехать являются волонтерами и едут за границу за гуманитарной помощью. Свои услуги они оценили в 18 тысяч долларов.
Организатора схемы задержали при получении второй части средств – 16,2 тысячи долларов. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, который должен был установить "жучки" в Верховной Раде.
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