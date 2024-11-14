Киевлянин отказался от прохождения ВВК: какое наказание определил суд

Оболонский районный суд Киева оштрафовал мужчину, отказавшегося проходить военно-врачебную комиссию, на 6800 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда Киева, датированном 5 ноября.

Инцидент произошел в начале октября, когда полицейские остановили его для прохождения медосмотра, определяющего пригодность к военной службе.

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После отказа мужчины от прохождения ВЛК, ему было вручено направление и письменное предупреждение об уголовной ответственности. Он признал свою вину и "искренне покаялся" во время судебного заседания, после чего был осужден по ч. 1 ст. 337 УКУ к штрафу в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Решение суда еще вступило в законную силу, поскольку оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

Напомним, что в Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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