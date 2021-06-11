Киевлянин нежно погладил ворону: Сеть растрогало чувственное видео

Птица подошла вплотную к человеку.
В Киеве мужчина, который сел отдохнуть на лавочку, стал звездой соцсетей, погладив ворону, которая решила составить ему компанию.
Трогательные кадры выложили в Сеть очевидцы.
На видеокадрах можно увидеть, что мужчина присел на лавочку. К нему присоединилась и крылатая. Отметим, что птица совсем не испугался, а наоборот, подошла вплотную к мужчине. Ему ничего не оставалось, как приласкать птичку, как котика. Она не возражала.
Между тем в столице распространяются шокирующие истории о нападениях пернатых киевлян. Так, на ул. Саксаганского прохожий стал объектом нападения ворон. Птицы налетели на него и пытались клюнуть.
Как рассказала орнитолог Мария Микитюк в комментарии ТСН, так активны птицы уже около месяца. А все потому, что у них — сейчас по-настоящему ответственный момент. Крылатые мамы и папы выкармливают своих потомков. Особенно — туго тем, кто берет детей в руки. Вороны это расценивают как воровство. На самом деле — птенцы учатся летать. И даже если они на земле — это не значит, что в беде.