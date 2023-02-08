Киевлянин корректировал вражеский обстрел по столице, во время которого погибли люди: как его наказали

Предателя отправили за решетку на 15 лет.

Жителя Киева приговорили к 15 годам заключения за корректировку ударов по столице из "Градов" и "Смерчей" в марте 2022 года. В результате этого обстрела тогда погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще одного приспешника оккупантов, корректировавшего прицельные ракетные удары по Киеву в начале полномасштабного вторжения. Именно по его наведению в марте прошлого года российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" столицы", — говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела тогда два человека погибли, еще четверо — получили ранения.

В тот же месяц СБУ задержала злоумышленника по месту жительства. Преступником оказался житель Святошинского района Киева, поддержавший вооруженную агрессию РФ.

Чтобы помочь оккупантам, он создал публичный Телеграмм-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локации критической инфраструктуры.

Среди активных пользователей этого Интернет-ресурса были участники оккупационных группировок РФ, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы.

Кроме того, злоумышленник призвал через соцсеть к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Во время обысков в его квартире правоохранители обнаружили электронные файлы со списком и координатами украинских военных объектов.

На основании собранных доказательств суд признал вражеского приспешника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и назначил наказание — 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведчики СБУ задержали российского агента, причастного к ракетным обстрелам Харькова 5 февраля. В результате вражеских "прилетов" погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура города.

Читайте также: