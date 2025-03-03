Киевлянин издевался над собакой на глазах у собственной дочери: чем все закончилось

Дело уже передано в суд, поэтому вскоре мужчина предстанет перед законом.

В Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который на глазах у своей малолетней дочери жестоко издевался над домашней собакой.

Об этом сообщила полиция Киева.

По данным следствия, инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Мужчина решил "проучить" 11-летнего той-терьера после того, как собака справила естественные потребности в неотведенном для этого месте.

Нарушитель силой удерживал собачку, тыкал мордой в пол и применял другие насильственные действия, в результате чего животное получило ранение носа и подбородка. Жестокое обращение с животным сняла на телефон 8-летняя дочь мужчины. Девочка показала видео матери, после чего об инциденте стало известно полиции.

Правоохранители изъяли собаку и передали ее в специализированное убежище, где животное прошло медицинское обследование и получает необходимую помощь.

За совершенное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Издевательство над псом

Напомним, в Киеве правоохранители задержали водителя, который ночью 2 марта вызвал ДТП и травмировал троих своих пассажиров. Водитель KIA находился в нетрезвом состоянии.

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