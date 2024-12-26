Киевляне заплатили почти 200 млн грн после отключения света за долги – YASNО

На сегодня жители Киева задолжали более 490 миллионов гривен за электроэнергию.
В течение 2024 года жители Киева уплатили 193 миллиона гривен после того, как им начали отключать электроэнергию за задолженность.
Об этом сообщили в пресс-службе YASNO.
С тех пор, как Кабмин отменил мораторий на отключение за неуплату, YASNO подала тысячи заявок на обесточивание клиентов, которые систематически не оплачивали счета. В результате киевляне погасили 160 миллионов гривен долгов, а также потратили 33 миллиона гривен на оплату услуг по отключению и повторному подключению.
Как происходит отключение:
- Сначала клиенту напоминают о долге через сообщение или телефонный звонок.
- Если платеж не поступает, посылается предупреждение об обесточивании.
- При отсутствии оплаты до определенной даты электроснабжение ограничивается до полного погашения задолженности и оплаты услуг.
На сегодня жители Киева задолжали более 490 миллионов гривен за электроэнергию. При этом около 76% клиентов оплачивают счета вовремя.
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко отмечает, что электроэнергия является такой же услугой, как мобильная связь или интернет: если ее не оплачивать, она будет отключена. Он призвал киевлян оплачивать счета ежемесячно до 20 числа во избежание негативных последствий.
Напомним, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который будет на 30% выше текущего.
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