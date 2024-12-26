Киевляне заплатили почти 200 млн грн после отключения света за долги – YASNО

На сегодня жители Киева задолжали более 490 миллионов гривен за электроэнергию.

В течение 2024 года жители Киева уплатили 193 миллиона гривен после того, как им начали отключать электроэнергию за задолженность.

Об этом сообщили в пресс-службе YASNO.

С тех пор, как Кабмин отменил мораторий на отключение за неуплату, YASNO подала тысячи заявок на обесточивание клиентов, которые систематически не оплачивали счета. В результате киевляне погасили 160 миллионов гривен долгов, а также потратили 33 миллиона гривен на оплату услуг по отключению и повторному подключению.

Как происходит отключение:

Сначала клиенту напоминают о долге через сообщение или телефонный звонок. Если платеж не поступает, посылается предупреждение об обесточивании. При отсутствии оплаты до определенной даты электроснабжение ограничивается до полного погашения задолженности и оплаты услуг.

Сколько задолжали за свет клиенты Киева / Фото: Yasno

На сегодня жители Киева задолжали более 490 миллионов гривен за электроэнергию. При этом около 76% клиентов оплачивают счета вовремя.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко отмечает, что электроэнергия является такой же услугой, как мобильная связь или интернет: если ее не оплачивать, она будет отключена. Он призвал киевлян оплачивать счета ежемесячно до 20 числа во избежание негативных последствий.

Напомним, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который будет на 30% выше текущего.