При отключении света исчезает и Интернет, поэтому не все информированы о тревоге.

Киевляне просят уведомлять о воздушной тревоге через СМС. Ведь в условиях отсутствия света, связи и Интернета люди не информированы и рискуют собственной жизнью.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.

Автор Елизавета Царюк отметила, что в столице есть районы, где отсутствуют системы оповещения граждан с помощью громкоговорителей.

Также читайте По улицам Киева разъезжает мини-HIMARS: что произошло

"Почти год идет война, а власти Киева игнорируют потребности киевлян и ничего не делают, чтобы люди знали и могли уберечь себя, детей, семью от опасности. Проще установить в каждом районе системы оповещения не зависящие от того, есть электроэнергия и разработать формат оповещения на телефон в формате СМС, как в ГСЧС!” — написала киевлянка.

Чтобы петицию рассмотрели местные власти, она должна набрать шесть тысяч голосов. На сбор осталось 59 дней.

Напомним, что при отключении электричества в Украине очень часто исчезает мобильная связь и Интернет. Если сети электропитания выключаются слишком часто, аккумуляторы на базовых станциях просто не успевают перезаряжаться.

Украинцы не сдаются несмотря на частые воздушные тревоги

Читайте также: